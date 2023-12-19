Участник «Уральских пельменей» рассказал о постыдном выступлении

Участник «Уральских пельменей» Калугин рассказал о выступлении коллег голыми

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Калугин рассказал о постыдном выступлении коллег. Подробностями он поделился в эфире шоу «Предельник» ведущего Андрея Пределина, выпуск которого доступен на YouTube.

Калугин вспомнил, как однажды участники «Уральских пельменей» вышли голыми на сцену КВН. «Хорошо, что в это время кому-то надо было включать музыку, я сейчас радуюсь этому факту», — отметил он.

При этом участник шоу добавил, что вышел бы на сцену без белья вместе с остальными участниками команды, если бы не отвечал за музыку. «Но если бы я там стоял, я уверен, я бы сейчас стыдился этого факта. Это за гранью», — заключил он.

Ранее актриса, бывшая участница КВН и звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева пожаловалась на ограничения в современном юморе. По ее словам, сегодня комики не могут шутить на любые темы, как раньше.