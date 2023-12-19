Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 19 декабря 2023Мир

Россия выразила протест Австралии

МИД выразил протест Австралии из-за участия ее войск в учениях на Хоккайдо
СюжетПротесты в Москве

Фото: Toru Hanai / Reuters

МИД России выразил протест Австралии из-за участия ее войск в учениях на Хоккайдо рядом с российскими границами. Об этом сообщает ТАСС.

«15 декабря Посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием австралийского воинского контингента в трехсторонних учениях США, Японии и Австралии "Яма Сакура-85" на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ», — сказано в сообщении дипведомства.

В министерстве также предупредили, что приверженность кабинета премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе военно-политическим альянсам с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Ранее США решили для противостояния Китаю создать разведывательную сеть в Азии. Речь идет о соглашениях об обмене разведданными с «четверкой» (США, Индия, Япония и Австралия), трехсторонним партнерством между США, Японией и Южной Кореей, а также объединением, охватывающем США, Японию и Филиппины.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин резко высказался о расширении НАТО

      МИД Германии обвинили в покупке ненужного роскошного дома

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

      Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

      Путин заявил о приверженности целям СВО

      Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

      Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

      Стали известны детали обмена Ярошенко на Рида

      Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

      Путин назвал рухнувший миф о западной технике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости