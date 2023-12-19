Россия выразила протест Австралии

МИД выразил протест Австралии из-за участия ее войск в учениях на Хоккайдо

МИД России выразил протест Австралии из-за участия ее войск в учениях на Хоккайдо рядом с российскими границами. Об этом сообщает ТАСС.

«15 декабря Посольству Австралии в Москве был заявлен решительный протест в связи с участием австралийского воинского контингента в трехсторонних учениях США, Японии и Австралии "Яма Сакура-85" на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ РФ», — сказано в сообщении дипведомства.

В министерстве также предупредили, что приверженность кабинета премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе военно-политическим альянсам с Вашингтоном и Токио ставит Канберру на путь опасной эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Ранее США решили для противостояния Китаю создать разведывательную сеть в Азии. Речь идет о соглашениях об обмене разведданными с «четверкой» (США, Индия, Япония и Австралия), трехсторонним партнерством между США, Японией и Южной Кореей, а также объединением, охватывающем США, Японию и Филиппины.