В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

Bloomberg: без помощи Запада Украина будет вынуждена пойти на условия России

Без помощи Запада Украина будет вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России. О таком сценарии окончания конфликта высказались европейские чиновники, пишет Bloomberg.

«Поскольку помощь на сумму более 110 миллиардов долларов увязла в политических спорах в Вашингтоне и Брюсселе, то, долго ли Киев сможет сдерживать российские силы и защищать украинские города, электростанции и порты от ракетных атак, становится все более сомнительным», — пишет агентство.

Bloomberg уточняет, что сторонники Украины как в Евросоюзе (ЕС), так и в США утверждают, что помощь, скорее всего, будет одобрена в той или иной форме в начале 2024 года. Но это вряд ли приведет к серьезному прорыву на поле боя, говорят официальные лица.

«В дополнение к растущему общественному скептицизму относительно стоимости поддержки Украины неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом (его войска добились лишь скромных успехов против хорошо укрепившихся сил России) подогрели вопросы о том, является ли публично заявленная цель вернуть утраченные территории реальной», — пишет агентство.

По мнению европейских чиновников, Россия будет стремиться получить больше территорий, если Украине не поставят оружие.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в ситуации на Украине в 2024 году произойдет значительный сдвиг, противоречащий ожиданиям Запада. В частности, он допустил, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США Владимир Путин сумеет договориться с новым главой Белого дома, игнорируя мнение Украины или Европы. «Другим придется как-то мириться с тем, что России вернется статус ключевого игрока», — сказал он.