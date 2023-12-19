В России запустили беспилотный паром

В России запустили беспилотный экопаром «Генерал Черняховский»

Первое в России морское судно совершит полностью беспилотный рейс. Экопаром «Генерал Черняховский», обслуживающий морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, вышел на линию Усть-Луга — Калининград. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, речь идет о старте полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы. Работа над запуском парома шла несколько лет.