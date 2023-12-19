69-я параллель
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17:04, 19 декабря 202369-я параллель

В российском регионе решили ввести доплату для нескольких категорий граждан

В ЯНАО решили ввести доплату в 15 тысяч рублей для сотрудников МЧС и Росгвардии

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Доплату в размере 15 тысяч рублей решили ввести в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для нескольких категорий граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Дмитрий Артюхов.

Как сообщил чиновник, доплату к окладу будут получать несколько категорий жителей региона, обеспечивающих в ЯНАО безопасность, — сотрудники Росгвардии и МЧС. Он отметил, что выплата коснется тех сотрудников, чья зарплата не превышает трех прожиточных минимумов.

«Поддержим бойцов, чья зарплата не превышает трех прожиточных минимумов. Как правило, это молодые или начинающие специалисты. Выплата поможет им укрепиться в профессии», — написал в блоге чиновник.

Как отметил Артюхов, властям региона важно, чтобы жители ЯНАО, обеспечивающие безопасность в регионе, чувствовали поддержку, а их зарплата была достойной.

Ранее губернатор Ямала предложил ввести «чумовой капитал» для поддержки семей. По его замыслу, такую помощь будут получать все кочевые семьи, в которых появился третий ребенок.

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      Марк Леонов
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