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14:25, 19 декабря 2023Бывший СССР

Замглавы Нацполиции уволился после скандала о подозрениях в связях с Россией

Замглавы Нацполиции Украины Тишлек уволился из-за подозрений в связях с Россией

Фото: Alisa Khliestkova / Shutterstock / Fotodom

Заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек уволился из-за подозрений о связях с Россией. Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции и Департамент коммуникации МВД.

Сообщается, что замглавы ведомства написал рапорт по собственному желанию. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уже подписал приказ об увольнении Тишлека.

В октябре 2023 года украинский госслужащий оказался в центре скандала после того, как стало известно, что его жена так и не избавилась от российского паспорта. Самого заместителя главы Национальной полиции обвиняют в том, что он пользуется недвижимостью и автомобилем, принадлежащими семье главаря ростовской криминальной группировки. Об этом сообщает украинское издание Bihus.info.

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После этого чиновник публично обратился с заявлением в Государственное бюро расследований, чтобы правоохранители проверили опубликованную информацию, проведенная в отношении чиновника служебная проверка не нашла оснований для его увольнения.

В ноябре стало известно, что Владимир Зеленский отправил в отставку сразу четырех заместителей командующего Нацгвардией. Причины снятия их с должности не уточняются.

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      Александр Курбатов
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