Зеленский отправил в отставку четырех заместителей командующего Нацгвардией

Зеленский уволил 4 заместителей командующего Нацгвардией и назначил трех новых

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной Гвардией страны. Об этом сообщает ТАСС.

В отставку были отправлены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Причины снятия их с должности не уточняются.

Украинский лидер подписал указ о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова. Он также назначил двух заместителей — Александра Белоуса и Алексея Осипенко.

Ранее Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Тарасовского. Причины такого решения неизвестны. Кроме того, глава государства сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).