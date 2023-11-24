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23:25, 24 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский отправил в отставку четырех заместителей командующего Нацгвардией

Зеленский уволил 4 заместителей командующего Нацгвардией и назначил трех новых

Фото: Nina Liashonok / Stringer / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех заместителей командующего Национальной Гвардией страны. Об этом сообщает ТАСС.

В отставку были отправлены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Причины снятия их с должности не уточняются.

Украинский лидер подписал указ о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова. Он также назначил двух заместителей — Александра Белоуса и Алексея Осипенко.

Ранее Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Александра Тарасовского. Причины такого решения неизвестны. Кроме того, глава государства сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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