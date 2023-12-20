73-летняя россиянка заявила о выселении из единственной квартиры из-за аферы

73-летняя екатеринбурженка Озоркина заявила о выселении из-за аферы зятя

73-летнюю жительницу Екатеринбурга Антонину Озоркину выселяют из единственной квартиры из-за аферы. Об этом она заявила порталу URA.RU.

По словам женщины, идея махинации с жильем принадлежит ее зятю, который якобы накопил многомиллионные долги, и деньги с продажи квартиры пошли на их погашение.

«В 2012 году моя дочь и ее муж под видом регистрации внука оформили сделку купли-продажи моей квартиры (...). Я продавать, дарить или еще каким-либо способом отчуждать ее не собиралась. О том, что жилье принадлежит внуку, я узнала только в 2019 году», — рассказала россиянка.

После этого, как сообщила Озоркина, квартира от ее внука перешла в собственность зятя, и ее продали с торгов, а суд встал на сторону мужчины. Теперь пожилой жительнице Екатеринбурга нужно покинуть квартиру в срок до 10 января.

Екатеринбургский омбудсмен Татьяна Мерзлякова пообещала порталу, что разберется в ситуации и не даст пожилой женщине оказаться на улице.

Ранее сообщалось, что россиянин стал пособником мошенников и похитил миллионы рублей у пенсионеров.