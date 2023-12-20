«Аврора» ответила на претензии по полетам на Дальнем Востоке

«Аврора» сочла несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

Российская авиакомпания «Аврора» сочла правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке несовершенными. Так представители перевозчика ответили на претензии Счетной палаты по поводу траты субсидий на выполнение рейсов в этот регион, передает РБК.

По информации издания, палата выявила некоторые нарушения в работе перевозчика, в том числе несвоевременный запуск продаж билетов на рейсы со льготой. В письме гендиректора компании Константина Сухоребрика аудитору Счетной палаты Валерию Богомолову он объяснил, что отбор перевозчиков на субсидию на каждый следующий год завершается практически в конце предыдущего года.

В связи с этим, по его словам, невозможно открыть продажу билетов на субсидируемые рейсы вовремя. «Аврора» предложила Минтрансу и Росавиации уточнить условия начала продаж билетов на субсидируемые рейсы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. Глава государства согласился с мнением, что эту меру «хорошо бы расширить». Но при этом добавил, что это вопрос дополнительного финансирования из госбюджета.