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09:17, 20 декабря 2023Путешествия

«Аврора» ответила на претензии по полетам на Дальнем Востоке

«Аврора» сочла несовершенными правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аврора» сочла правила субсидирования полетов на Дальнем Востоке несовершенными. Так представители перевозчика ответили на претензии Счетной палаты по поводу траты субсидий на выполнение рейсов в этот регион, передает РБК.

По информации издания, палата выявила некоторые нарушения в работе перевозчика, в том числе несвоевременный запуск продаж билетов на рейсы со льготой. В письме гендиректора компании Константина Сухоребрика аудитору Счетной палаты Валерию Богомолову он объяснил, что отбор перевозчиков на субсидию на каждый следующий год завершается практически в конце предыдущего года.

В связи с этим, по его словам, невозможно открыть продажу билетов на субсидируемые рейсы вовремя. «Аврора» предложила Минтрансу и Росавиации уточнить условия начала продаж билетов на субсидируемые рейсы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток на 2024 год. Глава государства согласился с мнением, что эту меру «хорошо бы расширить». Но при этом добавил, что это вопрос дополнительного финансирования из госбюджета.

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      Зарина Дзагоева
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