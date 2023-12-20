Бойцы «Азова» получили сроки за обстрел Мариуполя

Девять бойцов «Азова» получили сроки за обстрел гражданских объектов Мариуполя

В Донецкой народной республике (ДНР) девять бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) получили от 23 до 25 лет тюремного заключения. Об этом в среду, 20 декабря, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, военные, с 25 февраля по 17 марта 2022 года находясь на боевой позиции в городе Мариуполь, производили ежедневный обстрел гражданских объектов осколочно-фугасными снарядами. Каждый день осужденные выпускали по городу не менее десяти снарядов, осознавая, что их действия приводят к причинению вреда здоровья неограниченному числу мирных жиетлей.

Из-за действий украинских военных были разрушены несколько зданий в селе Лебединское (ДНР). В отношении девяти военнослужащих возбудили и расследовали уголовное дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, покушении на жизнь людей и умышленном повреждениии чужого имущества.

Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях строго режима.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданку Украины за участие в «Азове».