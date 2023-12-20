Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:21, 20 декабря 2023Силовые структуры

Бойцы «Азова» получили сроки за обстрел Мариуполя

Девять бойцов «Азова» получили сроки за обстрел гражданских объектов Мариуполя

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) девять бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) получили от 23 до 25 лет тюремного заключения. Об этом в среду, 20 декабря, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, военные, с 25 февраля по 17 марта 2022 года находясь на боевой позиции в городе Мариуполь, производили ежедневный обстрел гражданских объектов осколочно-фугасными снарядами. Каждый день осужденные выпускали по городу не менее десяти снарядов, осознавая, что их действия приводят к причинению вреда здоровья неограниченному числу мирных жиетлей.

Из-за действий украинских военных были разрушены несколько зданий в селе Лебединское (ДНР). В отношении девяти военнослужащих возбудили и расследовали уголовное дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением, покушении на жизнь людей и умышленном повреждениии чужого имущества.

Отбывать наказание осужденным предстоит в колониях строго режима.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданку Украины за участие в «Азове».

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Патриарх Кирилл заявил о риске «потерять Россию» из-за ситуации с мигрантами

      В российском регионе столкнулись два судна

      Бойцы «Азова» получили сроки за обстрел Мариуполя

      «Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

      Кофту с сайта ASOS прозвали самой уродливой вещью на свете

      В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

      Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Миранчук продолжил дешеветь

      Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости