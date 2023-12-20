Директора связанной с Россельхозбанком фирмы нашли под окнами после крика о боге

Директора связанной с Россельхозбанком фирмы нашли под окнами дома в Мытищах

Директора связанной с Россельхозбанком фирмы Леонида Стишковского нашли под окнами дома в подмосковных Мытищах после крика о боге. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

51-летний Стишковский работал исполнительным директором IT-подразделения Россельхозбанка. Его супруга поведала следователям, что 19 декабря у Стишковского случился приступ психоза. Он бил жену и постоянно выбегал на лестничную клетку. Кроме того, Стишковский объявил жене, что он бог, и вспоминал отрывки из фильма «Пятый элемент».

Обеспокоенная поведением мужа россиянка вызвала скорую. Вместе с медиками в квартиру к Стишковским прибыл сотрудник полиции. Все они пытались успокоить хозяина квартиры, но он успокаивался лишь на незначительное время, а потом истерика продолжалась.

Внезапно топ-менеджер выскочил на балкон. Жена подчеркнула, что в прошлом он никогда себя так не вел. По ее мнению, медики ничего не предприняли, чтобы остановить Стишковского.

Ранее сообщалось, что в Тюмени беременную дознавательницу нашли без чувств под окнами многоэтажного дома. Спасти ее не удалось.