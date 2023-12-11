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12:40, 11 декабря 2023Россия

Беременную российскую дознавательницу нашли без чувств под окнами многоэтажки

В Тюмени беременную дознавательницу нашли без чувств под окнами многоэтажки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Тюмени беременную дознавательницу нашли без чувств под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, перед этим она ссорилась с супругом, решив, что тот ей изменил. 35-летняя россиянка служила капитаном полиции.

Муж горожанки все обвинения в неверности отрицал. Семья воспитывала троих детей: двух мальчиков и девочку. В момент происшествия они вместе с отцом наряжали елку.

Найденную на земле жительницу Тюмени спасти не удалось.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летнюю девушку нашли под окнами многоэтажки на Пискаревском проспекте без сознания после вечеринки у подруг.

Оперативникам удалось выяснить, что девушки от 14 до 20 лет проводили время в квартире, расположенной на девятом этаже. В какой-то момент одна из участниц вечеринки вышла на балкон. Медики тогда не смогли спасти петербурженку.

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      Анна Щербакова
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