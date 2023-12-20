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19:44, 20 декабря 2023Ценности

Дженнифер Лопес снялась без бюстгальтера в ярком платье

Фото: @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в ярком наряде. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в облегающем платье длины макси красного цвета. На размещенных фото видно, что исполнительница сфотографировалась без бюстгальтера. При этом волосы ей уложили объемными волнами, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

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Среди прочего Лопес надела чокер с аппликацией в виде цветка и массивные серьги. Позже она переоделась в другое платье, которое было покрыто зелеными блестящими пайетками. Известно, что вечеринка состоялась в доме в Беверли-Хиллз, где она живет вместе с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком.

Ранее Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе для американской версии журнала Elle. Тогда исполнительница предстала на кадрах в блестящем боди с глубоким декольте марки Alexandre Vauthier, которое обнажало большую часть ее груди, и черных мюлях Schiaparelli с золотистыми вставками.

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      Карина Черных
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