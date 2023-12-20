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01:58, 20 декабря 2023Бывший СССР

Канадские наемники на Украине сравнили Россию с персонажем видеоигры

Globe and Mail: наемники из Канады признали, что Украина проигрывает в конфликте
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Канадские наемники признают, что Украина постепенно проигрывает в конфликте, и не понимают, что они делают в этой стране. Об этом пишет газета Globe and Mail.

По словам наемников Дейва и Джастина Смитов, основной проблемой для Киева стало ослабление внимания западных стран и замедление поставок военной помощи. Они рассказали, что активные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились из-за нехватки боеприпасов, а российская армия, превосходя по численности солдат, количеству танков и артиллерии, наступает.

«Российские пехотинцы продолжают идти вперед. Россия похожа на персонажа видеоигры, который постоянно возрождается», — сравнили канадские военные.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в хоне специальной военной операции (СВО) зафиксирован рост числа наемников из Грузии и Польши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

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      Марина Совина
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