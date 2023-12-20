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18:17, 20 декабря 2023Ценности

Кофту с сайта ASOS прозвали самой уродливой вещью на свете

Фото: Asos

Спорный дизайн кофты с маркетплейса ASOS вызвал недоумение у покупателей. На товар и комментарии, опубликованные на сайте ретейлера, обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о коричневом топе с объемными плиссированными аппликациями в виде цветов. Стоимость вещи, произведенной брендом ASOS LUX, составила 110 долларов. Предмет гардероба представлен в ассортименте марки в единственном цвете.

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Пользователи сети не оценили дизайн топа, а один из юзеров и вовсе прозвал его «самым уродливым на свете». «Ужасный дизайн», «Похоже на тысячи слизняков», «Я чувствую отвращение, смотря на эту кофту», «Почему мне так некомфортно?» — высказывались потенциальные покупатели в многочисленных комментариях.

В октябре персональная стилистка Марина Герман перечислила россиянкам устаревшую осеннюю одежду. В список антитрендов попали облегающие пальто длиной до колена, приталенные тренчи и косухи. Третий предмет гардероба специалистка посоветовала заменить моделью удлиненного кроя с широкими плечами, множеством декоративных деталей и плотным ремнем.

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      Карина Черных
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