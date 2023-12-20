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11:36, 20 декабря 2023Бывший СССР

Крупнейший украинский оператор прокомментировал сбои в работе связи

Украинский «Киевстар»: многие абоненты столкнулись со сбоями в работе связи

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский оператор «Киевстар» подтвердил появившуюся ранее информацию пользователей об отсутствии мобильной связи. Соответсвующее заявление было опубликовано на официальной странице оператора в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По сообщению «Киевстара», со сбоями столкнулись пользователи из ряда городов Юга и Запада Украины. «Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее», — говорится в заявлении.

На официальной странице оператора пользователи выражают недовольство участившимися сбоями и отсутствием оперативной реакции со стороны компании.

Утром 20 декабря стало известно о пропаже связи у ряда пользователей «Киевстара». В последний раз о серьезных проблемах в работе компании сообщалось 12 декабря. Тогда сбой привел к нарушениям в работе банков и систем воздушной тревоги, а также к перегрузке сетей другого мобильного оператора.

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      Глеб Палехов
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