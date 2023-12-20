Абоненты «Киевстара» вновь сообщили о пропаже мобильной связи

Абоненты украинского «Киевстара» вновь сообщили о пропаже мобильной связи

Абоненты украинского оператора «Киевстар» вновь сообщили о пропаже мобильной связи. Соответствующие комментарии о проблемах с сетью появились на странице «Киевстара» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Абоненты, в частности, сообщают об отсутствии связи и мобильного интернета в Одессе, Львове и других городах Украины.

До этого о крупнейшем сбое в работе «Киевстара» сообщалось 12 декабря. Это привело к ряду других проблем, в том числе в работе банков и систем воздушной тревоги, а также к перегрузке сетей другого мобильного оператора. Позднее в Службе безопасности Украины заявили, что причиной случившегося стала кибератака на «Киевстар», которая нанесла критические повреждения цифровой инфраструктуре компании.