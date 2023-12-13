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13:58, 13 декабря 2023Бывший СССР

В СБУ рассказали о критических повреждениях «Киевстара» после кибератаки

СБУ: кибератака нанесла критические повреждения мобильному оператору «Киевстар»

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кибератака на «Киевстар» нанесла критические повреждения цифровой инфраструктуре компании. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Представители ведомства рассказали, что с восстановлением мобильному оператору помогают государственные органы и непосредственно СБУ. По предварительным данным, восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета удастся 13 декабря.

Кроме того, украинские спецслужбы заявили, что ответственность за атаку на себя взяла одна из российских хакерских группировок. Они также отметили, что СБУ документирует кибератаку как военное преступление со стороны России.

Днем ранее произошел крупный сбой в работе крупнейшего мобильного оператора на Украине, «Киевстара». Падение сетей компании привело к ряду других проблем, в том числе начались проблемы в работе банков, а также оказались перегружены сети другого мобильного оператора и перестали работать системы воздушной тревоги.

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      Александр Курбатов
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