Латвия заключила соглашение с США о покупке HIMARS

Минобороны Латвии подписало договор о покупке систем HIMARS у США

Министерство обороны Латвии заключило соглашение о покупке у США систем HIMARS и боеприпасов к ним. Об этом пишет LSM.

О подписании договора рассказал глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс. Он заявил, что это важный шаг в укреплении стратегического партнерства Латвии и США и развитии обороноспособности Организации Североатлантического договора (НАТО).

Спрудс рассказал, что по соглашению Латвия закупит ракетно-артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы к ним на общую сумму около 180 миллионов долларов США (16,2 миллиарда рублей). Также в распоряжение латвийских военных поступят высокоточные ракеты дальнего действия ATACMS. Поставки предварительно планируются на 2026-2027 годы.

Ранее Спрудс объявил о покупке у США противокорабельных ракетных систем Naval Strike Missile. Общая сумма поставок составит 105 миллионов долларов США (9,7 миллиарда рублей).