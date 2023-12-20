Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 20 декабря 2023Бывший СССР

Латвия заключила соглашение с США о покупке HIMARS

Минобороны Латвии подписало договор о покупке систем HIMARS у США
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Латвии заключило соглашение о покупке у США систем HIMARS и боеприпасов к ним. Об этом пишет LSM.

О подписании договора рассказал глава латвийского Минобороны Андрис Спрудс. Он заявил, что это важный шаг в укреплении стратегического партнерства Латвии и США и развитии обороноспособности Организации Североатлантического договора (НАТО).

Спрудс рассказал, что по соглашению Латвия закупит ракетно-артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы к ним на общую сумму около 180 миллионов долларов США (16,2 миллиарда рублей). Также в распоряжение латвийских военных поступят высокоточные ракеты дальнего действия ATACMS. Поставки предварительно планируются на 2026-2027 годы.

Ранее Спрудс объявил о покупке у США противокорабельных ракетных систем Naval Strike Missile. Общая сумма поставок составит 105 миллионов долларов США (9,7 миллиарда рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии захотели пополнить госбюджет за счет активов России. Изъять планируют 720 миллионов евро

      В России оценили качество китайских шин

      Психолог раскрыла способ справиться с нежеланием работать в конце года

      Мужчина из-за чая отрубил жене голову на глазах у сына

      Россияне массово устремились в две страны Азии

      В России создали комплекс разведки «Гранат»

      Глава РПЦ заявил о недостаточности принимаемых в России мер против абортов

      Путин поздравил парламентариев с 30-летием Федерального собрания

      У задолжавшего два миллиона рублей россиянина арестовали 236 игрушечных роботов

      Звезда Сomedy Woman высказалась о перспективе возвращения шоу в эфир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости