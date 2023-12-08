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17:34, 8 декабря 2023Бывший СССР

Латвия объявила о покупке противокорабельных ракет у США

Министерство обороны Латвии объявило о покупке противокорабельных ракет у США

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Министерство обороны Латвии объявило о покупке у США противокорабельных ракетных систем Naval Strike Missile. Об этом сообщает LSM.

О подписании соглашения сообщили министр обороны Латвии Андрис Спрудс и посол США Кристофер Робинс. Договор о покупке заключен с американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg. Общая сумма поставок составит 105 миллионов долларов США (9,7 миллиардов рублей). При этом 70 процентов суммы на покупку противокорабельных ракетных систем берут на себя США, Латвия внесет остальные 30 процентов. Поставки начнутся в 2027 году.

«Противокорабельная ракетная система станет новой и важной частью Национальных вооруженных сил и латвийской системы обороны. Она обеспечит защиту латвийского побережья, безопасность морских путей и в случае необходимости включится в общую систему обороны НАТО», — заявил Спрудс.

Naval Strike Missile был разработан Kongsberg и рассчитан на поражение надводных и наземных целей на расстоянии до 185 километров. Ракетный комплекс состоит на вооружении Норвегии, США, Великобритании, Германии и Польши.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что страна получит от США новую партию боевых беспилотных летательных аппаратов Switchblade 600 уже в 2024 году. Стоимость контракта оценивается как минимум в 45 миллионов евро.

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      Юрий Леонов
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