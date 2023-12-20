Лидер ХАМАС прибыл в Каир для переговоров по сектору Газа

Reuters: лидер ХАМАС Хания прибыл в Каир для переговоров с Египтом по Газе

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стороны будут обсуждать развитие палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

Ранее стали известны подробности новой сделки Израиля с ХАМАС по освобождению заложников. Как уточняет источник, израильское правительство готово приостановить боевые действия в Газе на неделю в обмен на 40 человек, удерживаемых боевиками в анклаве.

