Стали известны подробности новой сделки Израиля с ХАМАС по заложникам

Politico: 40 заложников могут освободить из Газы в обмен на неделю перемирия

Правительство Израиля подготовило новую сделку по освобождению израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. О подробностях возможного соглашения рассказал неназванный чиновник, знакомый с ситуацией, сообщает Politico.

Как уточняет издание, сделка предусматривает временное перемирие в анклаве на срок до недели в обмен на освобождение 40 заложников, в первую очередь женщин и детей, а также тех, кому требуется медпомощь. Кроме того, приток дополнительной гуманитарной помощи в Газу должен быть увеличен.

Отмечается, что такое предложение было озвучено после недавних переговоров между главой ЦРУ Биллом Бернсом, главой «Моссада» Дэвидом Барнеа и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани в Варшаве.

Источник подчеркнул, что переговоры продолжаются, сделка еще не заключена официально. Представители израильского правительства отказались от комментариев.

Ранее глава отдела внешних связей движения ХАМАС Басем Наим заявил об отказе от любых переговоров по обмену заложниками во время боевых действий. По его словам, движение открыто для обсуждения любой инициативы, которая будет способствовать достижению перемирия.