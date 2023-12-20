В России раскрыли картель на поставку социально значимых продуктов

ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов более чем на 1,9 миллиарда рублей. Об этом служба сообщает в пресс-релизе на сайте.

Нарушителями оказались компании «Веста» и «АСТ Сервис». Они поставляли продукты в бюджетные, медицинские и другие социальные учреждения Москвы, Московской и Калужской областей.

В заявках на участие в тендерах на поставки продуктов компании представляли заключенные между собой одинаковые договоры, которые отличались только в цене. В итоге организации смогли получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключили государственные контракты с минимальным снижением.

В марте уполномоченный по правам человека Борис Титов предложил частично декриминализовать статью Уголовного кодекса, наказывающую за ограничение конкуренции. По его мнению, нужно частично декриминализовать статью 178 УК РФ (ограничение конкуренции), а именно — отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности.