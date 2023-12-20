Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:22, 20 декабря 2023Экономика

В России раскрыли картель на поставку социально значимых продуктов

ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов более чем на 1,9 миллиарда рублей. Об этом служба сообщает в пресс-релизе на сайте.

Нарушителями оказались компании «Веста» и «АСТ Сервис». Они поставляли продукты в бюджетные, медицинские и другие социальные учреждения Москвы, Московской и Калужской областей.

В заявках на участие в тендерах на поставки продуктов компании представляли заключенные между собой одинаковые договоры, которые отличались только в цене. В итоге организации смогли получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключили государственные контракты с минимальным снижением.

В марте уполномоченный по правам человека Борис Титов предложил частично декриминализовать статью Уголовного кодекса, наказывающую за ограничение конкуренции. По его мнению, нужно частично декриминализовать статью 178 УК РФ (ограничение конкуренции), а именно — отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать замороженные активы России

      Деды Морозы спустятся с крыш и поздравят пациентов детских больниц Москвы

      Большинство украинцев высказались против отставки Залужного

      Захарова высказалась о «забывшем» русский язык Зеленском

      Аэропорт Волгограда экстренно закрывали для полетов. Что об этом известно?

      Названы худшие игры 2023 года

      В российском регионе нашли изнасилованную девушку с выколотыми глазами

      Раскрыты подробности состояния режиссера Митты

      Крупнейший производитель шин продал завод в России

      В России вынесли приговор украинцу за участие в «Айдаре»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости