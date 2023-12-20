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23:16, 20 декабря 2023Мир

В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта

Оппозиционер Шор призвал Молдавию вернуть российский рынок сбыта

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Молдавии необходимо вернуть российский рынок сбыта и рассмотреть преимущества вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Кишинев должен проанализировать преимущества от вступления в восточный экономический блок. Кроме того, политик хочет, чтобы Молдавия вернула российский рынок сбыта. «Именно эта идея может быть спасательным кругом для страны. И сегодня пришел момент задуматься именно об этом, потому что эта организация даст важные экономические гарантии и улучшения для молдавского народа», — призвал Шор.

По мнению бизнесмена, вступление в ЕАЭС позволит закупать дешевый газ, открывать новые рабочие места, поддерживать сельское хозяйство, пополнять бюджет.

Ранее парламент Молдавии принял стратегию нацбезопасности, где Россия названа главной угрозой республики.

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      Марина Совина
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