В Молдавии захотели вернуть российский рынок сбыта

Оппозиционер Шор призвал Молдавию вернуть российский рынок сбыта

Молдавии необходимо вернуть российский рынок сбыта и рассмотреть преимущества вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил молдавский политик и бизнесмен Илан Шор. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Кишинев должен проанализировать преимущества от вступления в восточный экономический блок. Кроме того, политик хочет, чтобы Молдавия вернула российский рынок сбыта. «Именно эта идея может быть спасательным кругом для страны. И сегодня пришел момент задуматься именно об этом, потому что эта организация даст важные экономические гарантии и улучшения для молдавского народа», — призвал Шор.

По мнению бизнесмена, вступление в ЕАЭС позволит закупать дешевый газ, открывать новые рабочие места, поддерживать сельское хозяйство, пополнять бюджет.

Ранее парламент Молдавии принял стратегию нацбезопасности, где Россия названа главной угрозой республики.