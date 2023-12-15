Молдавия назвала Россию угрозой нацбезопасности

РИА Новости: Молдавия приняла стратегию нацбезопасности, где РФ назвали угрозой

Парламент Молдавии принял стратегию нацбезопасности, где Россия названа главной угрозой республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу.

«За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — сообщил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности страны. Она призывала отказаться от сотрудничества с Москвой ради продвижения европейских ценностей. Кроме того, политик обвиняла Россию в намерении вмешаться в ход выборов в Молдавии. При этом Санду предположила, что «это происходит и в других странах, где более сильное государство».

В ноябре в МИД России заявляли, что страны Запада пытаются добиться полного краха российско-молдавских отношений, хотя по вине Кишинева они и так сейчас «находятся в весьма плачевном состоянии».