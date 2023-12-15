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20:59, 15 декабря 2023Бывший СССР

Молдавия назвала Россию угрозой нацбезопасности

РИА Новости: Молдавия приняла стратегию нацбезопасности, где РФ назвали угрозой

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии принял стратегию нацбезопасности, где Россия названа главной угрозой республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу.

«За проект стратегии проголосовали 59 депутатов», — сообщил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сообщила об увеличении расходов на оборону, а также назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности страны. Она призывала отказаться от сотрудничества с Москвой ради продвижения европейских ценностей. Кроме того, политик обвиняла Россию в намерении вмешаться в ход выборов в Молдавии. При этом Санду предположила, что «это происходит и в других странах, где более сильное государство».

В ноябре в МИД России заявляли, что страны Запада пытаются добиться полного краха российско-молдавских отношений, хотя по вине Кишинева они и так сейчас «находятся в весьма плачевном состоянии».

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      Кристина Есикова
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