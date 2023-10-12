Молдавию уличили в подготовке к вооруженному конфликту с Россией

Политолог Шорников: Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой

Кишинев ведет подготовку к вооруженному конфликту с Москвой. В этом республику уличил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, пишет РИА Новости.

Так политолог отреагировал на заявления президента Молдавии Майи Санду, которая сообщила об увеличении расходов на оборону, а также назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. По словам Шорникова, Санду всегда была нацелена на вытеснение российского военного присутствия из региона.

«Но то, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией. Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — заметил эксперт.

Шорников добавил, что в случае, если проект стратегии национальной безопасности Молдовы, называющий Россию врагом, утвердит парламент, «путь к новому конфликту на Днестре будет открыт».

Ранее Санду заявила, что ради продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. По ее словам, важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Президент также обвиняла Москву в намерении вмешаться в ход выборов в республике.