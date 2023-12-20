Московская проститутка напала с металлической ложкой для обуви на полицейского

В Москве проститутка избила полицейского металлической ложкой для обуви

В Москве 24-летняя проститутка избила 24-летнего полицейского и залила его перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, лейтенант работал под прикрытием. Он приехал ночью в штатской одежде в квартиру на Ленинском проспекте в Гагаринском районе Москвы. Девушка впустила гостя и взяла деньги. После этого сотрудник МВД показал ей удостоверение и хотел задержать. Но проститутка брызнула в лицо правоохранителя перцовым баллончиком и избила по голове металлической ложкой для обуви. Так ей удалось выгнать гостя за дверь.

Однако полицейский вызвал своих коллег. Они все-таки задержали девушку, а пострадавший отправился в больницу. У него диагностировали ожоги обоих глаз и лица первой степени и ушибы мягких тканей головы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.