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10:58, 20 декабря 2023Силовые структуры

Московская проститутка напала с металлической ложкой для обуви на полицейского

В Москве проститутка избила полицейского металлической ложкой для обуви

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Москве 24-летняя проститутка избила 24-летнего полицейского и залила его перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, лейтенант работал под прикрытием. Он приехал ночью в штатской одежде в квартиру на Ленинском проспекте в Гагаринском районе Москвы. Девушка впустила гостя и взяла деньги. После этого сотрудник МВД показал ей удостоверение и хотел задержать. Но проститутка брызнула в лицо правоохранителя перцовым баллончиком и избила по голове металлической ложкой для обуви. Так ей удалось выгнать гостя за дверь.

Однако полицейский вызвал своих коллег. Они все-таки задержали девушку, а пострадавший отправился в больницу. У него диагностировали ожоги обоих глаз и лица первой степени и ушибы мягких тканей головы.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела.

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      Екатерина Кашурникова
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