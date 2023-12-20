Москвича с астмой позвали в военкомат уточнить данные и отправили в армию

Жителя Москвы с астмой признали годным к службе и отправили в армию

Жителя Москвы с астмой позвали в военкомат уточнить данные и в результате отправили в армию. Об этом пишет «Осторожно, Москва» в Telegram.

Как стало известно, 22-летнего жителя Зюзина за 30 минут признали годным к службе и начали уговаривать подписать контракт. При этом москвич страдает от бронхиальной астмы, входящей в список заболеваний, с которыми не берут в армию. Болезнь протекает в легкой форме, однако мужчине постоянно требуются ингаляторы и медикаменты, чтобы избегать приступа.

Как рассказала мать россиянина, первая повестка пришла в декабре 2022 года. Москвич прошел всех врачей и предоставил в военкомат справки о наличии астмы. Россиянка утверждает, что сотрудники военкомата назвали медицинские документы фальшивыми и сказали возвращаться весной с настоящими, но новое извещение прислали только в ноябре 2023 года.

К посту также приложено заявление женщины в Московскую городскую военную прокуратуру. В нем она объясняет, что является матерью-одиночкой и находится на иждивении сына. Россиянка предположила, что сотрудники военкомата намеренно забрали ее сына в армию, превысив свои полномочия. Она попросила провести по данному факту проверку и привлечь виновных к ответственности.

Ранее в апреле лейтенант Олега Фадеев, страдающий от синдрома Туретта и имеющий онкологическое заболевание в стадии ремиссии, рассказал «Ленте.ру», что его отказались уволить из рядов Вооруженных сил России несмотря на диагнозы. По итогам консилиума врачи признали Фадеева негодным к военной службе, но вышестоящая медицинская комиссия Минобороны не согласилась с выводами коллег и присвоила ему категорию «В». По словам Фадеева, военные врачи не обратили внимания на диагностированный синдром Туретта и не включили его в свидетельство о болезни.