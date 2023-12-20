Американская певица Кеша снялась полностью обнаженной и порадовала фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 36-летняя исполнительница позирует на фоне озера и скал, повернувшись спиной к камере и придерживая рукой волосы на голове. При этом видно, что на ней отсутствуют одежда, нижнее белье и обувь.

Поклонники оценили данный кадр в многочисленных комментариях под постом, который набрал более 80 тысячи лайков. «Свобода теперь приобрела новый смысл», «Представьте, что вы отправились в поход и случайно столкнулись с голой Кешей», «Горячо», «Богиня», «Красота», — высказывались они.

В августе прошлого года Кеша появилась на публике в прозрачном платье без нижнего белья. Для выхода в свет певица выбрала облегающее платье из черной сетки с длинными рукавами, под которым отсутствовал бюстгальтер.