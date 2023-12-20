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18:37, 20 декабря 2023Силовые структуры

Полицейский хотел завладеть деньгами пьяной россиянки и попал под проверку

На Кубани проверят полицейского, заключившего договор займа с пьяной жительницей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае проверяют начальника пункта полиции, который, согласно заявлению местной жительницы, вынудил ее подписать договора займа под залог квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, майор привел женщину в состоянии алкогольного опьянения в местный МФЦ и подложил ей договор денежного займа под залог квартиры. Потерпевшая подписала документы, не задумываясь, а когда полицейский попросил суд взыскать с заемщицы положенные ему деньги, обратилась с заявлением в Следственный комитет.

Сейчас в отношении начальника пункта полиции проводится проверка.

Ранее бывший сотрудник ГИБДД в Карачаево-Черкесии продал знакомому служебный автомобиль и получил условный срок.

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