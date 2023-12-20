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20:39, 20 декабря 2023Экономика

Поставки одного вида российской продукции в Китай взлетели

«Агроэкспорт»: поставки подсолнечного масла из России в Китай выросли в 4,3 раза

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам первых 11 месяцев 2023 года поставки подсолнечного масла из России в Китай взлетели в 4,3 раза в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня 816 тысяч тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Агроэкспорт».

За этот период времени выросли поставки и других видов российской агропродукции. В январе-ноябре суммарный объем экспорт рапсового масла в Китай увеличился в 2,3 раза, до 1,3 миллиона тонн, молочной продукции — также в 2,3 раза, до 8,4 тысячи тонн. В целом по итогам 11 месяцев объем поставок российского продовольствия в КНР увеличился почти в 1,6 раза в денежном и в 2,5 раза в натуральном выражении, уточнили эксперты.

Кроме того, за последнее время российские агроэкспортеры стали активнее открывать собственные офисы в азиатской стране. Это необходимо для упрощения документооборота экспортных процедур, налаживания бесперебойных поставок упаковочных материалов и оборудования на фоне международных санкций, пояснил управляющий акционер агрохолдинга «Комос Групп» Андрей Шутов.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что России и Китаю по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов к 2030 году. В настоящее время РФ закрепляется в списке ключевых торгово-экономических партнеров КНР. Так, в январе-ноябре объем торговли двух стран достиг отметки 218,17 миллиарда долларов. В годовом выражении прирост составил 26,7 процента.

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      Анатолий Акулов
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