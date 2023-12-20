Путин оценил работу российских спецслужб

Путин: спецслужбы РФ работают грамотно и оперативно в условиях серьезных вызовов

Президент России Владимир Путин оценил современную работу российских спецслужб. Он поблагодарил сотрудников этих структур в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую и слаженную работу», — сказал глава государства. Он добавил, что работники органов безопасности внесли большой вклад в защиту граждан в новых регионах.

Путин также выразил слова благодарности ветеранам, защищавшим Россию от внутренних и внешних угроз, отметив, что «в летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц».

Также президент РФ определил задачи, которые по-прежнему стоят перед сотрудниками спецслужб. Среди них антитеррористическая работа по всем направлениям, охрана государственных рубежей, особенно тех, что находятся вблизи зон боевых действий, борьба с коррупцией и экстремизмом, с угрозами в информационном поле, пресечение попыток иностранных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. «Дорогие друзья, у органов безопасности нет простых задач», — заключил Путин.