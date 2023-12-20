Пьяный россиянин поссорился с женой и выбросил из окна собаку

В Кемеровской области мужчина поссорился с женой и выбросил собаку из окна

В Кемеровской области пьяный мужчина поссорился с женой выбросил лабрадора и вещи из окна третьего этажа. Об этом сообщила полиция Кузбасса в Telegram-канале.

Происшествие случилось в октябре 2023 года, но известно о нем стало только сейчас. «Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему диагностированы ушибы и переломы, в дальнейшем проведена операция», — сообщили там.

Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, 39-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы. О дальнейшей судьбе выброшенной из окна собаки информации не приводится.

Ранее в Красноярском крае женщина сбросила собаку с 14-го этажа жилого дома, она не выжила. Когда на место происшествия прибыли правоохранители, они обнаружили в квартире хозяйку животного и двух детей, оставленных без присмотра — их впоследствии изъяли.