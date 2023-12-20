В России объяснили отказ США и Украины поддержать резолюцию против нацизма в ООН

Депутат Чепа осудил страны, не поддержавшие в ООН резолюцию РФ против нацизма

Отказ ряда стран, в частности США и Украины, поддержать внесенную Россией в ООН резолюцию, которая осудила нацизм, свидетельствует о двойных стандартах, заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это (отказ США и Украины поддержать в ООН резолюцию против нацизма — прим. «Ленты.ру») говорит о двойных стандартах этих стран, которые голосовали против. Мы понимаем, что практически весь мир поддерживает (резолюцию — прим. «Ленты.ру»), и только ряд стран, которые продолжают поддерживать нацизм, голосуют против», — объяснил парламентарий.

Ранее Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Против резолюции выступили 49 стран, в том числе Украина, США, Канада и Япония.

В то же время документ поддержали 118 стран, 14 воздержались. Россия готовила резолюцию в соавторстве с десятком стран, среди которых — Китай, Северная Корея, Армения, Зимбабве и ЮАР. В резолюции содержатся рекомендация по принятию мер по предотвращению отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.