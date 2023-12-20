Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:33, 20 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали самые надежные автомобили

Самым беспроблемным ликвидным автомобилем в РФ в 2023 году стал Toyota Avensis

Кадр: Avto Zlat / YouTube

В 2023 году самым беспроблемным автомобилем в соотношении среднего количества ремонтов авто к нормированному пробегу стал Toyota Avensis. Об этом сообщили эксперты «Автотеки» в разговоре с «Российской газетой».

В тройке лидеров также названы Nissan Note и Honda Accord. Причем модели японского автопрома занимают 70 процентов машин в рейтинге. Остальные места заняли американские и европейские автомобили — Chevrolet Cruze, Renault Megane и Volkswagen Jetta.

В рамках исследования эксперты рассматривали марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.

Тем временем самыми угоняемыми автомобилями в России по итогам года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson и Hyundai Palisade, а также Lada Granta. За год число угонов в стране выросло почти на 15 процентов по сравнению с прошлогодним показателем. При этом самый заметный прирост аналитики зафиксировали в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США нашли способ легально конфисковать российские активы. Как они это сделают?

      Раскрыты «недорогие и крутые» устройства

      Региону России предрекли усиление мороза после похолодания до 55 градусов

      В Госдуме объяснили просьбу Чехии и Словакии снова покупать российскую нефть

      От сбоя Windows 11 пострадали студенты

      В России оценили появление нового способа заработать

      В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

      Певец ЮрКисс пообещал завершить карьеру после первого и последнего альбома

      Ведущий культового российского шоу раскрыл происхождение мемов о нем

      Объявленного в розыск Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости