Россиянам назвали самые надежные автомобили

Самым беспроблемным ликвидным автомобилем в РФ в 2023 году стал Toyota Avensis

В 2023 году самым беспроблемным автомобилем в соотношении среднего количества ремонтов авто к нормированному пробегу стал Toyota Avensis. Об этом сообщили эксперты «Автотеки» в разговоре с «Российской газетой».

В тройке лидеров также названы Nissan Note и Honda Accord. Причем модели японского автопрома занимают 70 процентов машин в рейтинге. Остальные места заняли американские и европейские автомобили — Chevrolet Cruze, Renault Megane и Volkswagen Jetta.

В рамках исследования эксперты рассматривали марки и модели машин в России стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет.

Тем временем самыми угоняемыми автомобилями в России по итогам года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson и Hyundai Palisade, а также Lada Granta. За год число угонов в стране выросло почти на 15 процентов по сравнению с прошлогодним показателем. При этом самый заметный прирост аналитики зафиксировали в Москве.