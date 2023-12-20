Россиянам с частными лицензиями разрешили управлять самолетами в Европе

Суд ЕС разрешил россиянам с частными лицензиями управлять самолетами в Европе

Суд Евросоюза (ЕС) разрешил россиянам с лицензиями частного пилота управлять самолетами в Европе. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В источнике указано, что санкции против России в принципе не запрещают гражданам этой страны с лицензиями частного пилота управлять самолетами на территории ЕС.

Уточняется, что таким образом суд отказался от трактовки Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов (EASA), полагающих, что запрет на полеты в ЕС российских самолетов также касается частных пилотов с гражданством РФ.

В заявлении суда сказано, что суд рассматривал иск россиянки с гражданством Люксембурга, которой удалось оспорить отказ в пилотировании от авиационных властей этой европейской страны. В ведомстве постановили, что на нее указанные ограничения не распространяются.

Ранее российскому самолету с умирающим мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Рейс вылетел из Москвы на Кубу, но через несколько часов у одного из пассажиров из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение.