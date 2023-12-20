В Германии ответили на вопрос о выводах после подрыва «Северного потока-2»

В ФРГ отказались сообщать результаты расследования подрыва «Северного потока-2»

Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Петер Франк продолжает расследование диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», подорванных в 2022 году, рассказал парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер, при этом отказавшись сообщать какие-либо данные о ходе расследования. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления Штрассера.

Сообщение представителя немецкого Минюста стало ответом на вопрос члена бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Уве Шульца о выводах ФРГ после подрыва газопроводов. «Какие конкретные выводы сделало федеральное правительству в отношении разрушения "Северного потока-2" и когда федеральное правительство обнародует официальные результаты расследования?» — спрашивал ранее Шульц у правительства.

«В рамках продолжающегося расследования, которое ведет генеральный прокурор при Верховном суде Германии (GBA) [Петер Франк] в связи с повреждением трубопроводов "Северный поток" в Балтийском море 26 сентября 2022 года по подозрению в антиконституционном саботаже в соответствии со статьей 88 Уголовного кодекса и другими преступлениями, рассматриваются все доказательства для выяснения основных фактов», — сообщил Штрассер.

Он подчеркнул, что в случае, если после завершения расследования будут найдены достаточные основания для возбуждения иска, генпрокурор направит обвинительное заключение в суд. В противном случае глава Генпрокуратуры прекратит разбирательство, пояснил Штрассер.

На данный момент невозможно предсказать, когда будет завершено расследование. Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает публичного объявления «официальных результатов расследования» федеральным правительством, которое не проводит собственных расследований

Бенджамин Штрассер парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ

Представитель Минюста при этом отказал в предоставлении любой другой информации о ходе расследования.

«Предоставление дополнительной информации для ответа на вопрос не является допустимым. Поскольку, несмотря на фундаментальную конституционную обязанность выполнять требования бундестага Германии и отдельных депутатов об информации, в данном случае, после тщательного рассмотрения интересов, затрагиваемых в каждом отдельном случае, информационный интерес парламента уступает место законному интересу к секретности для защиты проводимых расследований», — заключил Штрассер.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.