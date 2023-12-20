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06:04, 20 декабря 2023Мир

США отказались поддержать Украину в ООН

Huffpost: США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Украины в ГА ООН

Фото: Reuters

США отказали Украине в поддержке резолюции в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН о «зверствах» Советского Союза во время Второй мировой войны. Об этом пишет Huffington Post.

По данным издания, осенью представительство Украины при ООН обратилось к американским коллегам с просьбой помочь с продвижением этой резолюции. По мнению Киева, документ призван подчеркнуть «историческое противодействие России правам украинцев». Однако предложение было отклонено по «неясным причинам».

«США дали ответ: сейчас неподходящее время», — говорится в публикации. Неназванный американский чиновник пояснил, что поддержка Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа мешает ему отстаивать принципы гуманитарного права в остальных вопросах.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал, что ограничения властей Украины против Украинской православной церкви (УПЦ) и законопроект, подразумевающий роспуск религиозных организаций, связанных с Россией, противоречат свободе вероисповедания и международному праву.

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      Марина Совина
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