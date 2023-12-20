В США разрешили пить сточные воды

В Калифорнии одобрили использование очищенных сточных вод для питья

Калифорнийские регулирующие органы разрешили использовать сточные воды для потребления человеком. Об этом пишет The Guardian.

Сейчас очищенная вода из душевых и туалетов применяется для полива в парках и на игровых полях. Новый закон позволит использовать ее для питья и приготовления пищи. После переработки канализационная вода будет поступать в дома, школы и на предприятия. Калифорния — не первый штат США, где одобрили такие нововведения. Подобные меры уже действуют в Колорадо.

Прежде аналогичные проекты отклонялись, но истощение местных водохранилищ заставило калифорнийцев пересмотреть свои взгляды. Уровень воды в резервуарах достиг критического уровня из-за череды экстремальных засух. Последняя стала самой страшной за всю историю наблюдений.

Ранее пара из Пекина узнала, что шесть месяцев по ошибке пила очищенную сточную воду. У них начали выпадать волосы, появляться угревая сыпь, кашель, а также ощущение стеснения в груди. Оказалось, что канализационная труба была соединена с водопроводной из-за неверного ремонта в квартире.