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14:33, 20 декабря 2023Мир

В ЕС задумались о возможности продолжать помощь Украине

Боррель: ЕС оказал Киеву больше помощи, чем США, но не уверен в ее продолжении

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Европейский союз (ЕС) оказал Киеву больше помощи, чем США, но не уверен в возможности ее продолжения. Об этом задумался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Благодаря этой помощи Украина смогла сопротивляться. Военная помощь США была более значительной, чем наша, однако если сложить военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь, то Европа оказала Украине гораздо большую помощь, чем США», — сказал он.

По его словам, необходимо ответить на вопрос, продлится ли единство ЕС в этом вопросе, продолжится ли помощь от США при новом президенте и даже до его выборов. Европа должна стоять на стороне Украины, потому что Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу, добавил Боррель.

Ранее США решили оставить Украину без крупной военной помощи в этом году. Отмечается, что это произошло в том числе из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики.

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      Виктория Кондратьева
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