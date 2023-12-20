В Европе после слов Путина предрекли переговоры с Киевом на условиях Москвы

Advance: Путин дал понять Западу, что переговоры с Украиной будут на условиях РФ

Россия не готова ни в чем идти на компромисс, следует из заявлений президента России Владимира Путина. Поэтому, как считает хорватское издание Advance, российско-украинский конфликт может закончиться на условиях Москвы.

Автор материала обратил внимание на слова президента России о том, что страна не откажется от своих национальных интересов ради переговоров с Украиной, хотя и выражает готовность решить конфликт дипломатическим путем.

По мнению журналиста, так Путин дал понять, как он видит окончание противостояния. «Россия не готова ни в чем идти на компромисс, а это будет означать, что единственный способ вести с ней переговоры — это закончить войну так, как этого хочет Москва», — говорится в материале.

19 декабря Путин выступил на коллегии Минобороны. Он заявил, что Россия будет вести какие-либо переговоры с Украиной или Западом, исходя из собственных интересов. «Свое не отдадим — вот что все должны понять», — подчеркнул президент.

