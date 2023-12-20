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15:48, 20 декабря 2023Экономика

В России подсчитали число дел об изъятии собственности в пользу государства

РБК: в 2022-2023 годах подали не менее 55 исков об изъятии активов в пользу РФ

Фото: Luke Southern / Unsplash

За последние два года (с февраля 2022-го) российские прокуроры не менее 55 раз обращались в суд с исками об изъятии частных активов в пользу государства, подсчитали в РБК.

Уточняется, что в случае с недвижимостью из оценки исключили дела, касающиеся земельных участков и нежилых помещений площадью менее 5 гектаров и 300 квадратных метров. 46 из 55 исков были поданы против юридических лиц, в 26 делах истцом выступала Генпрокуратура или один из заместителей генпрокурора.

Согласно приведенным данным, чаще всего, 12 раз, судебные претензии выдвигались представителями надзорного ведомства из-за нарушения действовавших в период приватизации законов. Еще в девяти случаях речь идет о нарушении антикоррупционного законодательства, а в 18 карточках дел журналисты вообще не нашли информации о сути претензий прокуратуры.

В статистику дел о приватизации попал в том числе спор из-за акций Соликамского магниевого завода. В начале мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию предприятия. Изначально его ценные бумаги изъяли только у мажоритарных акционеров (89,4 процента акций), но спустя три месяца прокурор потребовал изъять оставшиеся 10,6 процента и у миноритариев.

Представитель Московской биржи, привлеченный к этому делу в качестве третьего лица, ранее заявил, что удовлетворение требований может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках, а «бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя».

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      Дмитрий Воронин
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