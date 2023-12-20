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09:06, 20 декабря 2023Россия

Второклассника отправили в нокдаун на крыльце школы в российском городе

72.ru: в Тюмени второклассника отправили в нокдаун на крыльце школы № 67

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тюмени один школьник ударил другого по лицу, в результате пострадавший отправился в нокдаун и получил контузию глаза. Потасовка произошла прямо на крыльце школы № 67, где после занятий играли дети. Об этом стало известно порталу 72.ru.

Отец пострадавшего горожанина отметил, что мальчик плохо видит правым глазом и сидит на больничном. По словам россиянина, руководство школы проигнорировало инцидент и сейчас всячески старается замять конфликт.

Житель Тюмени пояснил, что к его ребенку пристал старшеклассник. Он со словами «ты че, попутал?» ударил мальчика по лицу. От удара второклассник упал. Заметившие это сотрудники школы отвели его к медику.

Узнав об инциденте, отец пришел в школу, чтобы разобраться. Мужчине удалось посмотреть видео с камер наблюдения, но сделать запись ему не дали, завуч якобы побоялась, что мужчина выложит ролик в сети.

Россиянин написал заявление в полицию, он настаивает, чтобы с обидчиком сына и его родителями работали инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина избил жену на глазах у девятилетнего сына в коридоре лицея.

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      Анна Щербакова
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