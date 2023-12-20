Вынесен приговор по делу о хищении у Театра Романа Виктюка миллионов рублей

В Москве суд оштрафовал главу «Единого поля» по делу о хищении у Театра Виктюка

В Москве суд оштрафовал директора билетного оператора «Единое поле» Антона Марченкова по делу о хищении у Театра Романа Виктюка более 6,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Он должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. При этом прокурор запрашивал для него три года колонии.

Адвокат подсудимого Александр Карабанов заявил ТАСС, что Марченков совершил преступление по юридической неграмотности. Ранее осужденный погасил заявленный к нему театром ущерб.

По версии следствия, в ноябре 2019 года Марченков предложил директору театра заключить договор на доступ к программному обеспечению «Единого поля» по учету, управлению билетами, их бронированию и продаже через счет, открытый на его компанию. По условиям договора, фирма Марченкова должна была получить 3,5 процента от номинальной стоимости реализованных билетов.

Ранее в Москве Хамовнический суд дал восемь лет колонии общего режима россиянину, который похитил акции театра «Ленком Марка Захарова» на 170 миллионов рублей.