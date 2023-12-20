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16:23, 20 декабря 2023Бывший СССР

Захаровой надоели обвинения Молдавии в адрес России

Захарова назвала голословными обвинения президента Молдавии Санду в адрес России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Обвинения президента Молдавии Майи Санду в том, что Москва планирует весной дестабилизировать ситуацию в стране являются голословными. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Надоели, честно говоря, эти голословные обвинения молдавского руководства в адрес России. Мы слышим все это регулярно», — отметила она.

Захарова также уточнила, что такие заявления руководства республики могут быть попыткой «свалить» невыполнение предвыборных обещаний на Кремль.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти России попытаются дестабилизировать ситуацию в стране к президентским выборам, провести которые планируется в ноябре 2024 года. По ее словам, для этого Кремль будет использовать людей, находящихся внутри страны.

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      Александр Курбатов
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