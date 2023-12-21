14-летний петербуржец поднялся домой с травмами после ночного падения

В Петербурге 14-летний юноша поднялся домой с травмами после падения из окна

В Санкт-Петербурге 14-летний юноша сам поднялся домой после падения из окна четвертого этажа на Малом проспекте. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, девятиклассника с травмами и в шоковом состоянии на лестнице нашел отец. Ночью он зашел в комнату к сыну и обнаружил, что его нет.

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение, закрытую травму грудной клетки, ушибы правого и левого голеностопных суставов, а также множественные ссадины и гематомы.

Врачи борются за жизнь девятиклассника в реанимации. Родители предположили, что у сына случился нервный срыв из-за того, что ему не разрешали гулять одному на улице.

Ранее в Самаре школьник поскользнулся на лестнице и получил перелом позвоночника. Территория школы не была обработана противогололедным средством, а занятия были назначены в разных зданиях, несмотря на погоду и риск травмоопасных случаев среди учащихся.

