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12:43, 21 декабря 2023Среда обитания

Более 100 тысяч жителей новых регионов остались без света

В ДНР и ЛНР более 100 тысяч жителей остались без света из-за погоды

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Более 100 тысяч жителей новых регионов остались без света из-за плохой погоды. О проблемах с энергоснабжением сообщает Telegram-канал Министерства энергии России.

По данным на 06:00 четверга, 21 декабря, обесточенными остаются 46,6 тысячи человек в Донецкой народной республике (ДНР) и 57,3 тысячи человек в Луганской народной республике (ЛНР). В общей сложности света лишились около 103 тысяч граждан. По данным Минэнерго, восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что более восьми тысяч жителей Тюменской области остались без тепла и света в 40-градусный мороз. Причиной отключения стала авария — на линии электропередачи, которая снабжала поселки Перевалово, Ушаково и Успенское, произошло возгорание.

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      Александра Качан
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