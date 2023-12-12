Тысячи россиян лишились тепла и света в 40-градусный мороз

Более 8000 жителей Тюменской области лишились тепла и света в 40-градусный мороз

Тысячи жителей Тюменской области остались без тепла и света в 40-градусный мороз. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В общей сложности электричество полностью пропало у восьми тысяч россиян. Причиной стала авария — загорелась линия электропередач, которая снабжала поселки Перевалово, Ушаково и Успенское. Сотрудники спецслужб советуют пострадавшим уехать в пункты временного размещения.

По словам жильцов, проблемы начались после новой застройки поблизости. Больше людей начали потреблять электричество и увеличили нагрузку на сеть — с тех пор начались регулярные перебои. При этом газ в селах есть не у всех.

Пострадавшие жаловались в компанию «Россети», которая отвечает за снабжение электричеством. Там россиянам пообещали исправить неполадки, но после ухода холодов.

Ранее без тепла в 40-градусный мороз остались тысячи жителей Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе. Причиной стал прорыв на теплотрассе, из-за которого котельная прекратила свою работу.