Тысячи человек в российском городе остались без тепла в 40-градусный мороз

В Мегионе прорыв на теплотрассе лишил тысячи жителей отопления в 40-градусный мороз

В Мегионе (ХМАО) произошел крупный прорыв на теплотрассе, в результате которого котельная вынужденно прекратила работу. Несколько многоэтажек города, в которых проживают более трех тысяч жителей, остались без отопления и водоснабжения. Внимание на ситуацию обратило издание Ura.ru.

Авторы публикации отметили, что жильцы лишились тепла практически в 40-градусный мороз, при этом ночью температура в городе в последние дни опускалась ниже этой отметки. Они добавили, что циркуляция воды в системе теплоснабжения восстановлена, однако, по словам местных жителей, из кранов течет холодная или едва теплая вода, а батареи остывают и горячая вода по ним не бежит.

«Прорыв произошел на Нефтяников — Кузьмина, на теплоносителе. Сейчас отсекли три камеры. Запустили насос для возврата давления в систему. Критичность миновала. Отопление будет подключено», — сообщили журналисту издания в администрации Мегиона. При этом ее представитель не уточнил, сколько времени займет полное восстановление системы отопления.

В январе стало известно о том, что в Башкирии около четырех тысяч жителей остались без тепла — его подача прекратилась в 867 домах. Причиной аварии стала повышенная нагрузка на сети из-за рекордных морозов, достигавших 40 градусов.