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11:33, 21 декабря 2023Забота о себе

Девушка тайно ела по ночам и едва не ослепла

Девушка достигла веса в 152 килограмма и могла ослепнуть из-за высокого давления

Кадр: @anitab_x / Tiktok

Блогерша по прозвищу Большая Анита после 20 лет поправилась до 152 килограммов, однако похудела и начала вести новую жизнь. На историю девушки обратило внимание издание The Sun.

По ее словам, из-за большого веса у нее начались сильные боли в спине, не дававшие ей нагнуться, а также поднялось внутричерепное давление. «В моем мозгу было очень высокое давление, и со временем зрение стало затуманенным. Я едва не ослепла. Меня пугало, что я могла стать слепой на третьем десятке лет», — вспоминает она.

Анита добавила, что начала набирать вес еще в детстве. «Я тайно ела по ночам. Когда родители засыпали, я объедалась чипсами, шоколадом, конфетами. Эти тайные угощения длились годами», — признается девушка. Решив заняться своим здоровьем, она начала больше гулять и правильно питаться.

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Однако смены распорядка дня было недостаточно, и после консультации с врачами Анита приняла решение об операции по уменьшению желудка. После операции ее вес уменьшился до 84 килограммов. Она каждый день совершает прогулки, занимается в спортзале три раза в неделю, получает комплименты от друзей и чувствует себя свободной.

Ранее жительница Ливерпуля Лиз Мерсер лишилась носа из-за рака, который врачи полтора года принимали за непроходящий и не поддающийся лечению насморк. По ее словам, она несколько раз обращалась к врачу, но он принимал симптомы за инфекцию и выписывал спреи, которые не помогали.

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      Александра Лисица
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